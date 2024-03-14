В Минэнерго исключили риски обеспечения внутреннего рынка топливом

Все потребности внутреннего рынка в топливе будут полностью удовлетворены, рисков обеспечения нет. Об этом заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин на заседании Общественного совета при Минэнерго, передает ТАСС.

Он отметил, что в начале года нефтеперерабатывающим заводам пришлось столкнуться с необходимостью внеплановых ремонтов.

«Правительством совместно с участниками рынка принимаются все необходимые действия для сохранения профицита поставок на внутренний рынок. Вы видели превентивные действия по запрету экспорта бензина, которые были заранее сделаны», — сказал Сорокин.

Он заверил, что рынок более чем обеспечен топливом сейчас.

«Мы видим, и могу всех заверить, что все потребности как в бензине, так и дизельном топливе будут полностью удовлетворены», — подчеркнул замминистра.

По его словам, рисков дефицита нет благодаря дозагрузке нефтеперерабатывающих мощностей и использованию резервов там, где необходимо.

«Рисков для топливообеспечения мы не видим», — резюмировал Сорокин.

Накануне стало известно, что Россия ищет новых покупателей на дорогую нефть Sokol.

Ранее биржевые цены на бензин взлетели после атак на российские НПЗ.