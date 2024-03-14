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Из России запустят новые рейсы за границу

Росавиация выдала новые допуски авиакомпаниям на полеты за границу

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Александр Кряжев/РИА Новости

Росавиация выдала новые допуски авиакомпаниями для полетов за границу. Приказ опубликован на сайте ведомства.

В соответствии с новым приказом можно будет легче улететь за границу из нескольких российских городов. Так, авиакомпания Red Wings запустит рейсы из Иркутска, Новосибирска и Грозного в Грузию, в Бахрейн можно будет улететь из Москвы, Грозного, Сочи и Махачкалы, а также в Саудовскую Аравию — из Минеральных Вод, Казани, Сочи, Уфы, Москвы и Грозного.

Кроме того, «Уральские авиалинии» будут летать в Индию из Сочи, «ИрАэро» — в Казахстан из Махачкалы и Самары, а «Аврора» — из Южно-Сахалинска в Китай.

До этого исполняющий обязанности исполнительного директора Европейского агентства безопасности полетов (EASA) Люк Титгат заявил, что Boeing рискует лишиться сертификации безопасности.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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