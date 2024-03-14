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Экономист назвал последствия банкротства Euroclear

Экономист Беляев: банкротство Euroclear отразится на мировой финансовой системе

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«Газета.Ru»

Россия предлагает взаимовыгодные варианты урегулирования ситуации с замороженными Евросоюзом активами. Если бельгийская площадка Euroclear (депозитарий ценных бумаг) их отвергнет, это приведет к большим перекосам в европейском экономическом механизме, а также отразится на состоянии мировых финансов. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, дело даже не в том, что рынок будет трясти. Может произойти подрыв доверия к финансовым операциям в целом.

«Финансовые операции базируются на определенных правовых принципах, и главный правовой принцип — неприкосновенность права собственности. И если будут придуманы конфискационные меры, то право собственности будет нарушено. И произойдет действительно кризис мировой финансовой системы», — сказал Беляев.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщило, что Euroclear может столкнуться с волной рисков от Банка России. По словам источника, ЦБ РФ может забрать €33 млрд активов этой структуры в российской юрисдикции. Он также отметил, что Центробанк может подать иски для конфискации активов Euroclear в Гонконге и Дубае.

Чиновник добавил, что, eсли Euroclear лишится ликвидности, Центробанку Бельгии придется отозвать лицензию у структуры, что приведет к общеевропейскому или глобальному финансовому кризису, так как через эту площадку осуществляется управление капиталами объемом до €37 трлн по всему миру.

Ранее стало известно, какие страны выступают против использования активов России на нужды ВСУ.

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