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Аналитик объяснил, сможет ли Россия обанкротить Euroclear

Аналитик Комаров: Reuters говорит о банкротстве Euroclear ради трафика

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Публикация агентства Reuters о том, что ответ России на изъятие Европейским союзом активов Центробанка РФ может обанкротить бельгийскую площадку Euroclear (депозитарий ценных бумаг), — лишь накрутка трафика громким заголовком. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал экономический обозреватель Никита Комаров.

Аналитик отметил, что Москва может обанкротить Euroclear, только если подаст в суд на него и европейские страны. Однако, по его словам, суда Запад явно не боится. Эксперт напомнил, что на незаконную заморозку российских активов никто не отреагировал.

«Если бы имел место закон и если бы все делалось по закону. Но по закону и активы нельзя изъять. Поэтому это даже не накручивание ситуации, а сбор трафика исключительно со стороны агентства Reuters. Сомневаюсь, что они какого-то европейского чиновника даже спросили», — сказал Комаров.

Как считает неназванный Reuters европейский чиновник, Euroclear может столкнуться с волной рисков от Банка России. По его словам, ЦБ РФ может забрать €33 млрд активов этой структуры в российской юрисдикции. Он также отметил, что Центробанк может подать иски для конфискации активов Euroclear в Гонконге и Дубае.

Источник добавил, что, eсли Euroclear лишится ликвидности, Центробанку Бельгии придется отозвать лицензию у структуры, что приведет к общеевропейскому или глобальному финансовому кризису, так как через эту площадку осуществляется управление капиталами объемом до €37 трлн по всему миру.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в ЕС активов России.

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