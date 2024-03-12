Российский банк предложил клиентам повышенный кэшбэк на развлечения

Альфа-Банк вернет 50% кэшбэком за покупки билетов на мероприятия в сервисе Альфа-Афиша, сообщает пресс-служба банка.

Для получения кэшбэка клиентам необходимо с 12 по 17 марта совершить покупки в Альфа-Афише, а банк вернет 50% от стоимости (до 5000 рублей).

«Новым релизом мы делаем развлечения для наших клиентов доступнее. Выгодные условия по покупке билетов, эксклюзивные мероприятия и пресейлы по отдельным ивентам уже в приложении», — рассказал руководитель департамента развития программы лояльности и нефинансовых сервисов Альфа-Банка Дмитрий Соколов.

Он добавил, что, по прогнозам, до конца 2024 года клиенты Альфа-Банка купят не менее 25% билетов в сервисе Альфа-Афиша.

Ранее Альфа-Банк запустил вертикальные карты с прозрачными элементами и логотипом. По словам директора по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов Алексея Гиязова, банк обновил дебетовую карту. Он добавил, что в ближайшее время планируется обновить дизайн других карт.