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В Россию пришли два новых международных бренда

IBC Real Estate: на рынок РФ пришли два новых бренда из Турции и Южной Кореи

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Shutterstock/Freer

С начала 2024 года на российском рынке появились два новых международных игрока — южнокорейский бренд Josiny и турецкий Chakra. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя департамента исследований и аналитики компании IBC Real Estate Екатерину Ногай.

Chakra предлагает товары для дома. Josiny работает в сфере ретейла кроссовок и обуви.

По словам Ногай, в ближайшее время в России хотят открыться еще несколько брендов из Южной Кореи и Китая.

Как франчайзи достичь успеха в России в 2024 году рассказал в интервью «Газете.Ru» Михаил Кольцов, директор департамента франчайзинга торговой сети «Пятерочка».

До этого в Минпромторге оценили, насколько российским брендам одежды и обуви удалось заменить западные. По оценкам ведомства, на один ушедший из РФ бренд в сфере легкой промышленности россияне открыли для себя до десяти отечественных.

Ранее стало известно, зачем французская Decathlon продолжила поставки товаров в Россию после закрытия магазинов в стране.

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