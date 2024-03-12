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Россияне купили рекордное количество мимозы

Продажи мимозы в России установили новый рекорд

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

В России зафиксировали рекордный спрос на мимозу. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно данным Краснодарской таможни, с начала года из Абхазии в РФ было ввезено 250 тонн мимозы, что на четверть больше показателя за аналогичный период прошлого года. В 2022-м в Россию поступило 200 тонн абхазской мимозы. До этого объем поставок составлял в среднем 150 тонн.

Первые партии мимозы прибыли в Россию еще в начале февраля. Отсутствие сильных холодов и дождей позволили собрать больше цветов, что также сказалось и на объемах поставок. На данный момент сезон мимозы почти завершен, уточнили представители таможни.

Нидерланды, Колумбия и Эквадор по итогам 2023 года стали безусловными лидерами мирового цветочного экспорта. Суммарно эти три страны заработали с продаж цветов за границу $6,6 млрд. В топ-10 также вошли Кения, Нигерия, Италия, Китай, Канада, Малайзия и ЮАР.

Ранее в Госдуме предложили ввести госрегулирование цен на цветы.

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