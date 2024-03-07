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Усманов посрамил немецкую прокуратуру

Bild: Следователи ФРГ вернули ФК «Бавария» документы, изъятые по делу Усманова

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Адвокаты российского миллиардера Алишера Усманова, подозреваемого в Германии в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег, добились возврата документов мюнхенскому футбольному клубу «Бавария», изъятых в рамках дела бизнесмена. Об этом сообщила немецкая газета Bild. Издание отмечает, что правоохранительные органы сделали это, не привлекая внимания — в отличие от обысков в офисах бизнесмена, которые стали достоянием общественности.

В материале сообщается, что в июне 2023 года Алишер Усманов подал иск к генпрокуратуре Франкфурта и потребовал признать ордер и проведенные следственные действия на стадионе Allianz Arena незаконными.
В ноябре 2023 года Франкфуртский земельный суд отказал в удовлетворении жалобы по формальной причине, уточняет автор статьи.

В решении говорилось: «Тот факт, что сам заявитель не имеет права подавать жалобу в связи с ее недопустимостью, не означает, что ордер на обыск от 24 февраля 2023 года был законным и, в частности, что было начальное подозрение в том, что заявитель совершил преступление».

Именно это решение заставило генпрокуратуру Франкфурта срочно договариваться с клубом в досудебном порядке и тайно возвращать документы.

Между тем подай представители футбольного клуба жалобу, результат был бы разгромным и унизительным для прокуроров, приходит к выводу автор.

Руководитель пресс-службы генеральной прокуратуры во Франкфурте-на-Майне Георг Унгефук пояснил, что документы были возвращены после проверки и оценки.

В свою очередь адвокат по уголовным делам Николас Фрюзоргер констатировал, что возвращение документов «Баварии» значит, что «первоначальное подозрение, которое оправдывало изъятие документов, не подтвердилось».

«Прокуратуре следовало бы экономить деньги налогоплательщиков и воздерживаться от необоснованных и совершенно абсурдных обысков в связи с преступлениями, в совершении которых нет даже первоначальных подозрений», — заявили Bild адвокаты миллиардера.

Напомним, в апреле прошлого года Bild сообщила, что полиция Германии обыскала стадион и офис ФК «Бавария» в связи с делом Усманова.

Пресс-служба миллиардера назвала обыски, которые прошли на стадионе Allianz Arena и в штаб-квартире ФК примером «чрезмерной реакции органов прокуратуры ФРГ».

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