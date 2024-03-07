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Решетников рассказал, как Россия поможет Азербайджану

Решетников: Москва готова помочь Баку в проведении конференции ООН по климату

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Shutterstock/Amnat Phuthamrong

Россия готова помочь Азербайджану в проведении конференции по климату ООН COP 29, которая состоится в ноябре этого года в Баку, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Тема климатической повестки крайне важна для нас, поскольку Азербайджан в этом году возглавляет СОР 29. Это большая климатическая конференция, и вопросы климата и экономики крайне сильно переплетены. Это вопросы доступности энергоресурсов, торговых барьеров, но и это, конечно, вопросы выполнения тех целей Парижского соглашения, которые были поставлены», — отметил Решетников.

По его словам, Россия ведет постоянные экспертные переговоры с коллегами из Азербайджана, согласовывает позиции, вырабатывает общие позиции.

«Мы понимаем, насколько сложная задача стоит перед Азербайджаном как основным коммуникатором для того, чтобы найти компромисс между очень разными интересами развитых рынков, развивающихся стран, экспортеров углеводородов, поставщиков технологий новой энергетики. Поэтому здесь важны диалог и постоянная коммуникация», — заявил министр.

Решетников выразил коллегам из Баку благодарность «за очень глубокий профессиональный подход», добавив, что республика взяла на себя очень серьезную нишу, большой вызов. По словам министра, он уверен в успехе конференции и Москва готова дальше оказывать поддержку Баку.

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам прошлого года достиг $4,358 млрд (+17,5% за год).

Ранее Россия впервые оказалась в тройке крупнейших торговых партнеров Индии.

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