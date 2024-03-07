Счетная палата выявила многомиллиардные нарушения в здравоохранении

Счетная палата (СП) России выявила нарушений на 160,3 млрд руб. в сфере «Здравоохранение и спорт» в 2023 году. Об этом говорится в отчете ведомства по итогам работы за прошлый год, сообщают «Ведомости».

Документ на 431 листе был внесен в Госдуму перед выступлением председателя Счетной палаты перед депутатами.

Издание отмечает, что одна доля заявленных в отчете нарушений приходится на здравоохранение, а другая — на спортивную сферу.

До этого в СП РФ заявили о многочисленных нарушениях в использовании государственных финансов в 2023 году. По информации органа, их общая сумма превысила 2 трлн руб. В основном речь идет о нарушениях бюджетного законодательства, правил бухучета и отчетности.

Во время предыдущей проверки палата обнаружила нарушения на 1,6 трлн рублей, возбудила 93 административных дела и вернула в бюджеты всех уровней 8,85 млрд руб.

Ранее СП предложила объединить госпрограммы по ЖКХ и благоустройству.