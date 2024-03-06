Банки будут чаще отказывать россиянам в кредитах

Количество отказов по кредитным заявкам может увеличиться на 20-30% из-за изменений в системе оценки рисков (скоринга) заемщиков, в которую банки и микрофинансовые организации (МФО) начали включать прогноз вероятности банкротства. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на представителей БКИ (бюро кредитных историй) и финорганизаций.

«На наш взгляд, с учетом ежегодного прироста количества заявлений о банкротстве как в судебном, так и в упрощенном порядке вполне вероятно снижение количества одобрений кредитных заявок на 20–30%», — сказала руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

По словам директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексея Волкова, введение такого новшества понадобилось в связи с распространением процедуры банкротства физических лиц.

Он сообщил, что во второй половине 2023 года были реализованы пилотные проекты по включению в скоринг оценки вероятности банкротства частного заемщика. Новый прогноз был внедрен в кредитные конвейеры многих банков и МФО, ряд финансовых организаций активно тестирует его, сказал эксперт.

До этого Объединенное кредитное бюро назвало неочевидное отличие мужчин от женщин.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше брать кредитов на путешествия.