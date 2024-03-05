Казахстан обсуждает с Германией увеличение поставок нефти по «Дружбе»

Правительство Казахстана ведет переговоры с немецкими компаниями об увеличении поставок нефти в ФРГ по трубопроводу «Дружба». Прокачку планируется нарастить до 2 млн тонн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова главы Минэнерго Казахстана Алмасадама Саткалиева.

«Мы уже начали предварительные консультации с нашими коллегами об осуществлении данного транзита в этом году», — отметил министр.

Поставки нефти из России в Европу по «Дружбе» по итогам 2023 года упали на 60%. Потоки перераспределились в российские порты. Так, отгрузка нефти через Новороссийск выросла на 3,1%, через Приморск — на 6,5%, через Усть-Лугу — на 9%.

До этого в Казахстане заявили об отсутствии территориальных споров с РФ. Президент республики Касым-Жомарт Токаев отметил, что Москва и Астана продолжают поддерживать дружеские отношения.

Ранее эксперт назвал последствия отказа Европы от транзита российского газа через Украину.