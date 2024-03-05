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Турецкая лира рекордно обвалилась

Курс турецкой лиры впервые опустился ниже 2,9 рубля

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Lefteris Pitarakis/AP

Курс турецкой лиры на торгах 5 марта впервые опустился ниже отметки в 2,9 рубля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 13:55 по московскому времени валюта стоила 2,92 рубля.

Эксперты связывают ослабление лиры с сохраняющимися высокими тепами инфляции в регионе. В феврале Турция обновила антирекорд — рост цен ускорился до 67,1% в годовом выражении по сравнению с 64,9% в январе.

Давление на лиру также оказывают проблемы в расчетах между Турцией и Россией. Так, в январе объем торгов лирой составил 13,9 млрд рублей, что почти в четыре раза меньше результата декабря.

Доллар во вторник торгуется в диапазоне 90,9-91,5 рубля, евро — 98,8-99,3 рубля.

«Значительных факторов для снижения рубля нет. Стратегическую поддержку ему оказывает жесткая монетарная политика ЦБ, а также реализация валютной выручки в рамках указа президента», — отметил руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко.

До этого турецкие бизнесмены обратились к местным властям с просьбой включить Россию в список стран внебанковской торговли.

Ранее россияне столкнулись с проблемой оплаты за проживание в турецких отелях.

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