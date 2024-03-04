Аналитики оценили риски возможного введения новых санкций ЕС против алюминиевой отрасли

После принятия 13-го пакета антироссийских санкций в ЕС прозвучали заявления, что следующий пакет уже находится на обсуждении и может быть принят в начале июня, пишут «Известия».

Ранее издание сообщало, что в новый пакет санкций могут войти целевые меры против конкретных секторов экономики, и одним из главных кандидатов считается алюминиевая промышленность России.

Аналитики отмечают, что с тех пор, как Вашингтон в апреле прошлого года защитил внутренний рынок от российского «крылатого металла» введением 200%-ной пошлины на ввоз в США алюминиевой продукции, в которой присутствует металл российского происхождения, американские лоббисты занялись Европой.

Эксперты считают, что это поможет поправить дела крупнейшему американскому производителю алюминия Alcoa, который страдает от неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

Напомним, компания неоднократно выступала за введение санкций против российского алюминия.

Как сообщал, ТАСС, конкуренты «Русала» подталкивают ЕС к новым санкциям против алюминия из России.

Операционный вице-президент Alcoa Вероника Дольч

написала на своей странице в соцсетях, что компания присоединилась к Европейской алюминиевой ассоциации в ее призыве к полному запрету на импорт российского металла.

По данным статистики, в 2022 году импорт алюминия ЕС из России составил около €2,3 млрд, а в 2023 году на Россию все еще приходилось примерно 9% общих поставок. При этом, чиновники Еврокомиссии отмечали, что не намерены вводить санкции, касающиеся таких ключевых направлений, как продукты питания, медикаменты и критически важные материалы. К последним как раз относится алюминий.

Эксперты считают, что для РУСАЛа, который, по данным последней опубликованной отчетности компании, поставляет более 30% металла на европейский рынок, и всей российской алюминиевой промышленности санкции ЕС могут оказаться серьезным ударом.