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В России возбуждено первое дело за нарушение новых правил рекламы банковских займов

ФАС возбудила против банка первое дело за нарушение новых правил рекламы займов

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Федеральной антимонопольной служба (ФАС) России было возбуждено первое дело против за нарушение новых правил рекламы займов. Об этом сообщает газета «Известия».

Издание напомнило, что с 23 октября прошлого года банки обязаны в рекламе рядом с привлекательной ставкой по ссуде указывать и диапазон ее полной стоимости, учитывая все дополнительные расходы. В рекламе »Почта Банка» крупным шрифтом указывалась привлекательная информация о ставке по кредиту, при этом отсутствовали данные о диапазоне полной стоимости кредита. В связи с эти, ФАС возбудила дело в отношении «Почта Банка» по признакам нарушения закона о рекламе. Если будет выявлено нарушение, банк привлекут к административной ответственности.

В настоящее время штрафы за некорректное отображение сведений о полной стоимости кредита в рекламе банковских продуктов составляют от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 300 тыс. до 800 тыс. рублей для юридических лиц.

До этого сообщалось, что в России могут повысить штрафы к банкам за недобросовестные продажи финансовых услуг.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 16%.

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