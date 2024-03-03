Россиянам предсказали рост цен на отдых в Турции

Вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян рассказал изданию «Звезда», что на фоне усилий Запада по блокировке расчетов между странами стоимость туров в Турцию для россиян может увеличиться.

«Ситуация вряд ли приведет к серьезным проблемам с туристическим летним сезоном в Турции», — пояснил он.

По его словам, это обстоятельство может привести к увеличению себестоимости тура или удлинению цепочек оплат.

Мурадян отметил, что трудности с оплатой также будут испытывать туристы, которые направляются в Россию.

До этого эксперт в сфере развития туризма в России Арсений Аредов заявлял, что в России растет спрос на внутренние туры в формате «все включено». Эксперты предупреждают, что на фоне спроса на отдых внутри страны цены на отели вырастут.

Ранее стало известно об увеличении спроса у россиян на товары для спорта и туризма.