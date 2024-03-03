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Производители шоколада начали сокращать долю какао из-за рекордных цен

Bloomberg: производители шоколада начали отказываться от какао из-за роста цен

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Depositphotos

Производители шоколада в связи с подорожанием какао-масел сокращают вес сладостей, автоматизируют процесс и наращивают выпуск продукции с пониженным содержанием шоколада. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство подчеркивает, что компания Nestlé представила на британском рынке шоколадные батончики с ароматом лесного ореха Aero, вес которых на две трети ниже, чем у конкурентов. Новый шоколадный пончик Kit Kat покрыт шоколадом только частично.

В публикации отмечается, что производители начали увеличивать количество товаров с содержанием арахисового масла и карамели вместо шоколада.

Подобное связано с рекордным повышением стоимости какао, отмечает агентство. Участники рынка не ждут, что в ближайшем будущем цены на данный ингредиент упадут.

До этого вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова заявила, что подорожание какао-масла отразится на росте цен на шоколад, но затронет не все его виды, которые продаются в России.

По ее словам, цены на продукты, где содержатся заменители или эквиваленты какао-масла, не должны сильно измениться, при этом шоколад, в состав которого входит именно какао-масло, подорожает.

Ранее Россия нашла нового поставщика какао-бобов.

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