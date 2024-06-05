Виктория Боня объяснила, почему считает себя богом

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в YouTube-подкасте «Ясность мысли», что считает себя богом.

По мнению Бони, каждый человек — это творец, бог и создатель этого мира, она не исключение. Она считает, что людям с детства «шлифовали» понятие недоступного бога, перед которым нужно преклоняться и бояться его.

«Как и все религии, которые я, в принципе, почитаю, уважаю. Это, наверное, нужно для системы. Но когда ты начинаешь путь к себе, ты понимаешь, что ты и есть этот бог, просто как сознание, не как человек. А бог — это любовь, единственная энергия, которая исцеляет», — заявила телеведущая.

Боня уверена, что человек может сам начать «создавать этот мир», если откроется в себе.

В своем блоге Боня часто рассказывает о ретритах по «сакральной медицине», связанных с употреблением отвара из галлюциногенных растений бассейна Амазонки, традиционно используемом шаманами индейских племен и местными жителями для «общения с духами». В России производство и распространение этого препарата запрещены.

2 августа 2023 года глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что прокуратура Москвы начала проверку в адрес Бони на пропаганду наркотиков и психотропных веществ.

Боня заявляла, что обвинения общественности в пропаганде «не клеится» с ее образом жизни.

Ранее Виктория Боня стала участницей экстремального шоу.