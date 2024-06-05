Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Виктория Боня объяснила, почему считает себя богом

Телеведущая Боня заявила, что каждый человек — это бог

close
100%
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в YouTube-подкасте «Ясность мысли», что считает себя богом.

По мнению Бони, каждый человек — это творец, бог и создатель этого мира, она не исключение. Она считает, что людям с детства «шлифовали» понятие недоступного бога, перед которым нужно преклоняться и бояться его.

«Как и все религии, которые я, в принципе, почитаю, уважаю. Это, наверное, нужно для системы. Но когда ты начинаешь путь к себе, ты понимаешь, что ты и есть этот бог, просто как сознание, не как человек. А бог — это любовь, единственная энергия, которая исцеляет», — заявила телеведущая.

Боня уверена, что человек может сам начать «создавать этот мир», если откроется в себе.

В своем блоге Боня часто рассказывает о ретритах по «сакральной медицине», связанных с употреблением отвара из галлюциногенных растений бассейна Амазонки, традиционно используемом шаманами индейских племен и местными жителями для «общения с духами». В России производство и распространение этого препарата запрещены.

2 августа 2023 года глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что прокуратура Москвы начала проверку в адрес Бони на пропаганду наркотиков и психотропных веществ.

Боня заявляла, что обвинения общественности в пропаганде «не клеится» с ее образом жизни.

Ранее Виктория Боня стала участницей экстремального шоу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами