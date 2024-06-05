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На ПМЭФ-2024 показали новую Lada Iskra

Появились первые фотографии новой Lada Iskra на ПМЭФ-2024

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Телеграм-канал «No Limits»

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) был показан новый автомобиль Lada Iskra. Кадры опубликовал Telegram-канал No Limits.

Сейчас новинка спрятана под черным покрывалом. Предполагается, что это седан. Также заметно, что по габаритам автомобиль несколько больше, чем ожидалось. Дебют новинки состоится в 13:00 по мск.

До этого стало известно, что новая модель «АвтоВАЗа» Lada Iskra получит восьмиклапанный бензиновый двигатель и минимум две коробки передач на выбор.

Так, в «начальных» версиях Lada Iskra достанется атмосферный двигатель с индексом ВАЗ-11182 мощностью 90 л.с. В старших комплектациях появится шестиступенчатая механическая коробка передач и вариатор.

Ранее россиянам рассказали о цене преемницы модели Lada Granta.

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