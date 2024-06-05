Карпину запретили совмещение работы в сборной России и иностранном клубе

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в новом контракте главного тренера национальной сборной Валерия Карпина появится запрет на совмещение работы в сборной страны и зарубежном клубе. Его слова приводит РИА Новости.

«Такая опция возможна, но только для российских клубов. Если он будет являться тренером иностранного клуба, то это невозможно», — заявил Дюков.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в клубе, но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул «Ростов». После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

«Ростов» под руководством Карпина в сезоне-2023/24 занял седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

7 июня подопечные Валерия Карпина сыграют товарищеский матч со сборной Белоруссии. Игра состоится в Минске.

Ранее Валерий Газзаев раскритиковал руководство ЦСКА за выбор нового тренера.