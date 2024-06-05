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В Подмосковье мужчина заманивал девочек к себе домой дорогими подарками

Shot: в Подмосковье мужчина заманивал детей к себе домой дорогими подарками

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Химках по подозрению в домогательствах задержан владелец табачного магазина, мужчина приставал к девочкам и заманивал их к себе домой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

50-летнего владельца табачного магазина из Химок подозревают в педофилии, о странном поведении мужчины рассказали несколько школьниц. По их словам, злоумышленник знакомился с ними в сети, предлагал детям алкоголь, духи и сигареты, звал к себе в гости поиграть с котенком.

Пострадавшие девочки рассказали родителям, что новый знакомый намекал на интимные отношения и просил их об оральном сексе. Подозреваемый задержан.

До этого сообщалось, что в Петербурге молодого человека задержали за совращение 12-летнего мальчика. В полицию обратилась 43-летняя мать пострадавшего. По ее словам, 21-летний петербуржец совершил развратные действия в отношении ее сына. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. В отношении молодого человека составили административный протокол. На данный момент россиянин находится в изоляторе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Екатеринбурге прохожие задержали мужчину, пристававшего к ребенку на детской площадке.

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