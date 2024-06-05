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Фестиваль сериалов «Пилот» объявил программу

Сериалы «Эль Русо» и «жЫЫЫзнь» вошли в конкурсную программу фестиваля «Пилот»

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Пресс-служба фестиваля «Пилот»

Российский фестиваль сериалов «Пилот» представил основную конкурсную программу 2024 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили организаторы.

В программу вошли 15 новых российских сериалов, которые впервые будут показаны индустрии и зрителям. Кроме того, более 10 сериалов будет представлено в программе «Проекты в производстве» в рамках делового форума «Пилот. Точки взлета».

В конкурс попали комедийное роуд-муви о взрослении и дружбе «Она такая классная» (KION) Александра Домогарова-младшего; драма Николая Хомерики о мире роскоши и порока Петербургской богемы начала XX века — «Чистые» (Wink), детективный проект Сергея Мокрицкого «Эль Русо» (PREMIER), снятый в русскоязычной староверческой общине в Аргентине, детский детектив про юного вундеркинда-сыщика «Любопытная Варвара» (Wink), комедия с Михаилом Галустяном и Светланой Ходченковой «жЫЫЫзнь» (PREMIER), остросюжетный детектив Первого канала «Противостояние» по одноименному роману Юлиана Семенова с Владимиром Вдовиченковым и Алексеем Гуськовым и скетчком «Демис и Марина» (ТНТ).

Кроме того, за главный приз поборются драмеди о трех подругах в поисках себя «Взрослые» (Okko), спин-офф сериала «Новенькие» — «Трудная» (START), драмеди «Дайте шоу!» (Иви) с Милошем Биковичем, курортная комедия «Убойный отпуск» (KION), комедия «Хрущевский синдром: пора взрослеть» (Okko), криминальная драма «Черная бухгалтерия» (ТНТ), мелодрама «Ландыши» (Wink) и независимая драмеди «Теория большой лжи».

Откроет фестиваль премьера сериала о легендарном российском адвокате «Плевако» (НТВ, PREMIER) с Сергеем Безруковым в главной роли.

VI фестиваль российских сериалов «Пилот» пройдет с 20 по 23 июня в городе Иваново. Вход на показы фестиваля свободный по регистрации.

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