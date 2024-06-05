WSJ рассказал об ухудшившемся состоянии Байдена

Состояние и уровень вовлеченности президента США Джо Байдена в политические дела за закрытыми дверьми переменчивы и демонстрируют признаки ухудшения его состояния здоровья. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal по итогам интервью более чем с 45 осведомленными политиками.

Журналисты отмечают, что почти за всю свою карьеру Байден пользовался репутацией талантливого переговорщика и эксперта в области юриспруденции. Однако за последний год мнение коллег о его профессионализме изменилось в худшую сторону.

Бывший спикер палаты представителей Кевин Маккарти и другие чиновники, знакомые с переговорами, которые в 2023 году Байден вел с республиканцами палаты представителей о повышении потолка долга, заявляли, что его поведение и знание деталей менялись изо дня в день.

В статье говорится, что некоторые дни у президента были свободные и спонтанные разговоры с представителями Республиканской партии, а в другие он «бормотал» и смотрел на записи.

Собеседник издания привел и другой пример. В январе этого года, когда Байден встречался с лидерами конгресса для обсуждения соглашения о предоставлении финансовой помощи Украине, он время от времени говорил почти шепотом, участники встречи с трудом могли его расслышать. Политик читал по заметкам, делал долгие паузы и иногда надолго закрывал, будто уснул.

WST обращает внимание на то, что поведение президента США в основном критиковали республиканцы, демократы же описывали его как человека с «хорошими и плохими сторонами», но даже они признавали, что сейчас политик стал медленнее.

Ранее Байден заявил, что у него хорошая память, и тут же перепутал президентов Египта и Мексики.