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Уфимец с ножом напал на пассажира в автобусе из-за замечания

В Уфе мужчина ударил ножом пассажира автобуса из-за замечания

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Shutterstock

В Уфе мужчина с ножом напал на пассажира в автобусе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«По словам очевидцев, напавший порезал ногу мужчине. Поймать его пытались подростки на велосипедах, но он успел сбежать. Раненого забрала скорая помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной поножовщины стало замечание, которое пассажир сделал мужчине. Он попросил потише говорить по телефону. В ответ злоумышленник всадил пассажиру нож в ногу и сбежал. Его ищет полиция.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства) в отношении водителя такси, который высадил из машины ветеранов специальной военной операции (СВО) на Украине.

Таким образом ведомство отреагировало на информацию из соцсетей, в которых появились сообщения об инциденте в Москве. Утверждается, что таксист сначала резко негативно высказался в отношении россиян, а потом остановился и заставил их покинуть машину.

Ранее сообщалось, что автомобили из кортежа посла Польши трижды нарушили ПДД в Екатеринбурге.

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