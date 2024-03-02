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Венгрия направит $18 млн на военную помощь Чаду, а не Украине

Сийярто: Венгрия направит $18 млн на помощь Чаду вместо спонсирования Украины

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна направит $18 млн на помощь Африке вместо финансирования Украины. Соответствующее заявление было сделано им на встрече с главой МИД Чада Салехом Аннафисом, передает EADaily.

Средства пойдут на создание центра по обучению офицерского состава и «улучшение возможностей вооруженных сил Чада».

При этом Венгрия «не согласилась выделить в Европейский фонд мира примерно $18 млн, которые могли бы пойти на оплату вооружений, уже отправленных на Украину». По словам Сийярто, его страна выступает исключительно за мирное решение украинского конфликта.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не хотела бы иметь общую границу с Российской Федерацией, так как сохранила плохие воспоминания о временах, когда у нее была общая граница с СССР.

Ранее в Венгрии назвали ошибкой отказ Запада от диалога с Россией.

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