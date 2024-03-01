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«Никто не ожидал»: эксперты увидели в послании Путина «революционное» заявление

Политолог Перла: прогрессивная шкала – это революция налоговой системы

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Станислав Красильников/РИА Новости

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин призвал снизить налоговую нагрузку на семьи, а также ввести дифференцированную систему налогообложения. Она подразумевает рост налоговой нагрузки на имеющих высокий доход граждан. Для России это едва ли не революция, так как в течение многих лет плоская шкала налогообложения была главным элементом русской фискальной политики, заявил политический обозреватель Андрей Перла в беседе с Tsargrad.tv.

Так как президент выступил за прогрессивное налогообложение – плоской шкале «пришел конец», считает эксперт.

«Любопытно, что вот этого, по-моему, совершенно никто не ожидал. Даже несмотря на то, что очередной проект такого закона уже обсуждается в Государственной думе, все равно никто не верил. Но теперь делать нечего, будут принимать и внедрят», — уверен Перла.

Своим заявлением Путин создает новую структуру государственных доходов, отметил он. Особенно это касается тех регионов, где бюджет в большей степени формируется за счет НДФЛ.

Еще одним важным посылом в выступлении президента стал призыв списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. Эта мера позволит сохранить регионам порядка 200 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2028 год. Как отметил Перла, это решение снимет «бюджетную удавку» с отстающих субъектов и позволит им выровнять уровень жизни с более богатыми регионами.

Напомним, Путин в послании Федеральному собранию поручил продумать подходы к модернизации фискальной системы. Также он заявил, что многодетные семьи смогут экономить 1300 руб. в месяц за счет вычета налога.

В Госдуме ранее предложили отменить транспортный налог.

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