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В ЕЦБ опасаются конфискации замороженных активов РФ

Bloomberg: в ЕЦБ, ФРГ и Франции опасаются конфискации замороженных активов РФ

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Global Look Press

Европейский центральный банк, Германия и Франция опасаются конфискации замороженных активов России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что опасность для западных стран заключается в том, что изъятие активов создаст прецедент, который подтолкнет другие страны избегать хранения резервов в западных валютах.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что изъятие заблокированных российских активов зависит от наличия у США соответствующих законодательных основ и поддержки со стороны союзников.

До этого министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз не располагает правовой базой для конфискации всех замороженных в странах Европы российских активов. По мнению Ле Мэра, для западных стран нет ничего более губительного, чем несоблюдение международных правил, поскольку при этом возникнет риск углубления раскола в мировом сообществе и Европу начнут упрекать в двойных стандартах.

Ранее Силуанов сообщил, что объем активов, взаимно заблокированных Россией и западными странами, сопоставим.

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