Льготную ипотеку на вторичку в ДНР и ЛНР запустят в ближайшее время

Решение о предоставлении льготной ипотеки на вторичное жилье в Донбассе и Новороссии по ставке 2% будет принято в течение месяца. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в преддверии послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, передает ТАСС.

По его словам, сейчас идет пересчет бюджетных средств и отработка механизма для реализации инициативы президента РФ Владимира Путина о расширении льготной ипотеки на эти регионы.

Ранее льготная программа по ставке 2% действовала только на первичном рынке жилья Донбасса и Новороссии. Путин поручил распространить ее и на вторичное жилье.

Эта мера призвана ускорить восстановление жилого фонда регионов и повысить доступность жилья для граждан.

До этого стало известно, что Минфин планирует снизить долю льготной ипотеки до 25% через развитие жилищно-строительных кооперативов и наемного жилья. Цель — предоставить адресную поддержку нуждающимся семьям.

Ранее Мутко предрек скорое «охлаждение» ипотечного рынка.