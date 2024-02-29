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Льготную ипотеку на вторичку в ДНР и ЛНР запустят в ближайшее время

Хуснуллин: льготная ипотека на вторичку появится в Донбассе в течение месяца

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Решение о предоставлении льготной ипотеки на вторичное жилье в Донбассе и Новороссии по ставке 2% будет принято в течение месяца. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в преддверии послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, передает ТАСС.

По его словам, сейчас идет пересчет бюджетных средств и отработка механизма для реализации инициативы президента РФ Владимира Путина о расширении льготной ипотеки на эти регионы.

Ранее льготная программа по ставке 2% действовала только на первичном рынке жилья Донбасса и Новороссии. Путин поручил распространить ее и на вторичное жилье.

Эта мера призвана ускорить восстановление жилого фонда регионов и повысить доступность жилья для граждан.

До этого стало известно, что Минфин планирует снизить долю льготной ипотеки до 25% через развитие жилищно-строительных кооперативов и наемного жилья. Цель — предоставить адресную поддержку нуждающимся семьям.

Ранее Мутко предрек скорое «охлаждение» ипотечного рынка.

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