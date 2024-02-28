Индия направила вторую партию бананов в Россию

В середине февраля Индия направила России вторую партию бананов, рассказали ТАСС в пресс-службе Россельхознадзора.

Объем новой поставки составил 20 тонн, уточнили в ведомстве. В настоящий момент партия все еще находится в пути.

Россия начала закупать бананы у Индии в прошлом месяце на фоне проблем с поставками ягоды из Эквадора. Тогда также отмечалось, что в Дели рассчитывают расширить ассортимент поставок на рынок РФ фруктов — манго, ананасов, бананов, папайи и гуавы.

На прошлой неделе сообщалось, что Эквадор принял меры в отношении нарушителей экспорта бананов. Страна увеличила количество фитосанитарных проверок. Кроме того, была построена специальная карантинная зона для погрузки бананов с плантаций.

Ранее россиянам рассказали, сколько будут стоить бананы в ближайшее время.