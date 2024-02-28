В Иране надеются на углубление сотрудничества с Россией по энергетике

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи выразил надежду на углубление сотрудничества с Россией в области энергетики. Об этом пишет агентство Shanа.

Заявление прозвучало в начале заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Ирана. Встреча прошла в Тегеране в среду, 28 марта. На ней также присутствовал российский вице-премьер Александр Новак.

Ранее в Al-Watan Syria предположили, что Россия и Иран могут создать собственную «газовую ОПЕК» в рамках противостояния с западной гегемонией в сфере энергетики. В публикации подчеркнули, что новый совместный проект между крупнейшими энергетическими державами пугает Запад. Речь идет об иранском газовом хабе.

До этого экономист объяснил, как газовый хаб в Иране поможет России выйти на новые рынки.

Ранее Пакистан возобновил проект строительства трубопровода в Иран для импорта газа.