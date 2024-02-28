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Финансовый эффект от применения ИИ в Сбере в 2023 году превысил 350 млрд рублей

Герман Греф: Сбер стремится развиваться вместе с технологиями

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Пресс-служба Сбера

Финансовый эффект от применения технологии искусственного интеллекта в Сбере в 2023 году превысил 350 млрд рублей, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, за 3 года (с 2021 по 2023 год) финансовый эффект от применения технологий ИИ составил 800 млрд рублей.

Также Греф отметил, что ни один банк в мире не создал за последние 10 лет так много инноваций, как Сбер.

«Мы видим какими темпами развиваются технологии и стараемся создавать соответствующие решения и предоставлять нашим клиентам сервисы высочайшего уровня», — сказал он.

Греф добавил, что Сбер в рамках сотрудничества с партнерами открыл им доступ ко всем своим инновациям.

Ранее страховые компании Сбера внедрили решения на основе искусственного интеллекта.

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