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Сбер сохранил прогноз по рентабельности капитала

Сбер сохранил прогноз рентабельности капитала на 2024 год на уровне свыше 22%

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Пресс-служба Сбера

Сбер сохранил прогноз рентабельности капитала на 2024 год на уровне свыше 22%. Об этом сообщает «Интерфакс».

Также Сбер сохранил прогноз по чистой процентной марже на 2024 год на уровне 5,7%. Банк прогнозирует рост кредитов юрлицам в текущем году в целом по всему банковскому сектору на уровне 12-14%. Рост средств физлиц по банковскому сектору ожидается на уровне 17-19%.

28 февраля стало известно, что чистая прибыль Сбера по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам прошлого года выросла более чем в пять раз — за 12 месяцев 2023 года Сбер заработал 1 508,6 млрд рублей.

Глава Сбера Герман Греф отметил, что банк обеспечил рентабельность капитала на уровне 25,3%. По его словам, число активных клиентов банка достигло 108,5 млн человек и 3,2 млн компаний. В конце декабря 2023 года Герман Греф сообщил, что банк рассчитывает на рост чистой прибыли в 2024 и 2025 годах. Президент

Ранее аналитик указал на возможность получить большие объемы дивидендов в 2024 году.

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