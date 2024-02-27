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Финский энергоконцерн подал иск к РФ из-за национализации

Финская Fortum обратилась в арбитраж из-за национализации российского филиала

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Финская энергетическая компания Fortum подала иск против России в международный арбитраж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна.

Fortum будет требовать компенсацию за активы российской «дочки», национализированной в прошлом году. Речь идет о бывшем филиале Fortum в РФ – компании «Фортум Россия», которая после начала спецоперации на Украине была передана под управление российским властям.

В Fortum указывают, что обращение в арбитраж связано с нарушением Россией обязательств по двусторонним инвестдоговорам с Нидерландами и Швецией. Именно через компании в этих странах Fortum владел акциями российского филиала.

В середине июля 2023 года финский энергетический концерн Fortum впервые заявил о намерении добиться через суд компенсации за свои активы в России.

Причиной такого решения стало то, что Fortum утратил контроль над операциями в РФ и был вынужден списать активы на €1,7 млрд, что он считает нарушением своих договорных обязательств со стороны России.

Ранее Carlsberg понесла многомиллиардные убытки после выхода из России.

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