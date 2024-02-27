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В России налажен параллельный импорт товаров IKEA

Российские предприниматели наладили параллельный импорт товаров IKEA

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Российские фирмы и бизнесмены наладили параллельный импорт товаров шведской компании IKEA. Об этом сообщило издание РБК.

Отмечается, что поставки товаров компании возобновились летом 2022 года. Больше всего заявок было направлено от калининградских компаний ТКВ и «Студия кухни».

До этого основанный в Швеции голландский производитель мебели и товаров для дома IKEA продлил право на товарный знак в России до августа 2033 года. Заявку штаб-квартира корпорации в Нидерландах подала в Роспатент еще 1 августа 2023 года, узнал канал. Одобрили же ее 2 февраля 2024-го.

3 марта 2022 года пресс-служба производителя мебели и товаров для дома IKEA заявила, что компания временно приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии. 15 июня объявили о запланированном увольнении сотрудников и продаже всех четырех заводов на территории России. Позднее сообщалось, что IKEA решила ликвидировать одну из российских структур — ООО «Икеа Закупочные Услуги Рус».

Ранее в Екатеринбурге появился белорусский заменитель IKEA.

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