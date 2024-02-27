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В России отмечены дефицит рабочих кадров и нехватка инвестиций

Решетников: в РФ сохранятся дефицит рабочих кадров и нехватка инвестиций

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Алексей Никольский/РИА Новости

В России в ближайшие годы сохранятся дефицит рабочих кадров и нехватка инвестиционных ресурсов, однако государство и бизнес совместно решают эту проблему. Такое мнение на Международной выставке-форуме «Россия» высказал министр экономического развития РФ Максим Решетников, сообщает ТАСС.

По словам министра, «ограничение кадров, подготовка кадров, конкуренция за кадры» станут проблемой, которая будет преследовать Россию в ближайшие годы.

Фокус внимания государства и бизнеса в ближайшие годы будет направлен на привлечение инвестиций в производство из собственного и заемного капитала и «удлинение» денег.

Решетников отметил, что в условиях достаточно высоких процентных ставок делать это непросто и бизнес сталкивается с нехваткой инвестиционных ресурсов.

«Мы пройдем это, увеличится оборотное кредитование. Период высоких ставок — не навсегда, и как только произойдет нормализация, мы возьмем более длинные деньги, бизнес с этим работает», — сообщил глава МЭР РФ.

10 февраля сообщалось, что российская гостиничная отрасль столкнулась с кадровым голодом.

26 февраля отмечалось, что в России возник острый дефицит кадров в службе доставки.

Ранее стало известно, что российские предприятия стали чаще привлекать к работе пенсионеров.

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