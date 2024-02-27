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Депутаты предложили ввести в РФ прогрессивную систему налогообложения

СРЗП предложила увеличить НДФЛ до 25% для лиц с доходами от 500 млн руб в год

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РИА «Новости»

Депутаты от фракции »Справедливая Россия — За правду (СРЗП) предложили ввести в Россию прогрессивную схему налогообложения физических лиц. Об этом пишет издание »Известия».

Согласно их инициативе, НДФЛ будет увеличен до 25% для лиц с доходами от 500 млн руб в год. Повышение ставки НДФЛ предлагается вводить начиная с уровня годового дохода в 5 млн рублей — до 15%. Ожидается, что повышение налога для граждан с выскоим доходом увеличит поступления в бюджет на 1 млрд рублей.

До этого зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин одобрил отмену НДФЛ для россиян с заплатой ниже 30 тыс. рублей.

«В таком случае 13% люди будут оставлять себе, это не так значимо при таких доходах, но для них это заметно», — убежден парламентарий.

При этом предлагаемую меру Делягин посчитал «половинчатой» и требующей доработки, заявив, что вместе с ней следует ввести прогрессивную шкалу налогообложения для более обеспеченных категорий граждан.

Ранее счетная палата не поддержала инициативу ЛДПР по налоговому вычету на вклады.

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