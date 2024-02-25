Рынок коммерческой недвижимости в РФ выходит из стагнации

Посещаемость торговых центров постепенно восстанавливается после пандемийных ограничений и геополитической турбулентности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Это внушает осторожный оптимизм девелоперам, которые начинают реализацию ранее отложенных проектов. Вместе с тем о запуске нового строительства речи пока не идет, пишет издание.

«Отмечается постепенный рост потребительской активности, обусловленный открытием новых магазинов и повышением привлекательности крупных торговых объектов», — отмечает аналитик Михаил Васильев.

По данным Яндекса, медианная стоимость продажи коммерческой недвижимости в Москве выросла до 322 тысяч рублей за квадратный метр, в Петербурге — до 244 тысяч.

На рынке стрит-ретейла также растет активность арендаторов. Вакантность сохраняется на уровне 10%, а ставки местами достигают 10 тысяч рублей за квадратный метр. Эксперты прогнозируют дальнейший плавный рост цен.

Ситуация на офисном рынке несколько иная — здесь пока преобладает стагнация. Средние ставки в Москве составляют 36 тысяч рублей за квадратный метр в год для офисов класса А и 23 тысячи — для класса B. В Петербурге аналогичные показатели — 1,7 и 1,2 тысячи рублей за квадратный метр в месяц.

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