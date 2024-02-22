Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Европарламент одобрил многолетнюю финпомощь Киеву

Комитеты Европарламента поддержали выделение Украине €50 млрд в рамках помощи

close
100%
Global Look Press

Комитеты Европарламента одобрили создание многолетней программы финансовой помощи Украине объемом €50 млрд. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление в X (бывшая Twitter) евродепутата Виолу фон Крамон.

Программа под названием Ukraine Facility рассчитана на последующие годы. Ожидается, что 27 февраля на пленарной сессии в Страсбурге Европарламент окончательно утвердит ее создание.

Решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере €50 млрд было принято лидерами ЕС 1 февраля после преодоления сопротивления Венгрии. Программа рассчитана на 4 года.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Киев может рассчитывать на получение первых средств уже в марте текущего года.

До этого Зеленский не смог объяснить, в чем заключается его план Б на случай отсутствия помощи США.

Ранее офис Зеленского анонсировал «нечто особенное» на 25 февраля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами