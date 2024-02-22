Европарламент одобрил многолетнюю финпомощь Киеву

Комитеты Европарламента одобрили создание многолетней программы финансовой помощи Украине объемом €50 млрд. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление в X (бывшая Twitter) евродепутата Виолу фон Крамон.

Программа под названием Ukraine Facility рассчитана на последующие годы. Ожидается, что 27 февраля на пленарной сессии в Страсбурге Европарламент окончательно утвердит ее создание.

Решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере €50 млрд было принято лидерами ЕС 1 февраля после преодоления сопротивления Венгрии. Программа рассчитана на 4 года.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Киев может рассчитывать на получение первых средств уже в марте текущего года.

До этого Зеленский не смог объяснить, в чем заключается его план Б на случай отсутствия помощи США.

Ранее офис Зеленского анонсировал «нечто особенное» на 25 февраля.