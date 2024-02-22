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Минфин выступил за отмену повышенного порога беспошлинной онлайн-торговли

Минфин поддержал снижение в РФ лимита беспошлинного импорта обратно до €200

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Минфин России высказался против сохранения лимита беспошлинного ввоза товаров для личного пользования на уровне €1 тыс. Об этом сообщают «Ведомости».

Ведомство считает, что обстоятельства, из-за которых норма была повышена, в значительной степени нивелированы, пишет издание.

С 1 апреля 2024 года порог должен вернуться к отметке в €200, установленной до апреля 2022 года. Тогда Евразийская экономическая комиссия временно подняла лимит до €1 тыс., и это решение несколько раз продлевалось.

По данным ФТС, при превышении беспошлинного порога взимается пошлина в размере 15% от стоимости товара сверх лимита, но не менее €2 за 1 кг веса.

Снижение лимита в пять раз может привести к подорожанию импортных товаров дороже €200 на 15-20%, считают в ретейле. Это коснется популярной у россиян электроники, а также инструментов и автотоваров.

По оценкам Ozon, импорт по беспошлинной схеме используют 34 млн человек. С учетом пошлин от покупок могут отказаться те, кто не сможет себе этого позволить. В итоге объем трансграничной торговли может упасть на 18-20%.

До этого экономист предрекла рост цен на импортные товары в России.

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