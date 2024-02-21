Офисы КИВИ банка в Москве, Петербурге и Казани закрыли

Офисы КИВИ банка в Москве, Санкт-Петербуре и Казани уже закрыты. Об этом сообщает «Интерфакс».

Тем временем в официальном Telegram-канале банка попросили клиентов не спешить, пообещав ответить на все вопросы.

«Понимаем, что у вас сейчас очень много вопросов. Мы разбираемся в ситуации, и как только у нас будет информация о дальнейших действиях, мы вернемся к вам», — говорится в сообщении.

21 февраля Центробанк России отозвал лицензию у АО «КИВИ банк». По данным регулятора, решение было принято в связи с нарушениями банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка РФ.

В конце января сообщалось, что Qiwi завершила процесс продажи российского бизнеса, выполнив сделку по продаже активов в РФ. До этого стало известно, что группа продает российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited.

Ранее в Госдуме РФ оценили отзыв лицензии у КИВИ банка.