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В Союзе туриндустрии высказались о проблемах россиян с загранпаспортами

Вице-президент РСТ: все проблемы с ошибками в загранпаспортах решаются в суде

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Depositphotos

Проблемы с ошибками в загранпаспортах или на пропускных пунктах решаются через суд, заявил в разговоре с «Лентой.ру» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Бывает, что ошибаются в пунктах пропуска. Бывает, что ошиблись в паспорте. Тогда надо подавать судебный иск к тем органам, которые допустили ошибку, если она была. Вот и все», — высказался эксперт.

До этого Telegram-канал Shot писал, что россиян массово стали разворачивать при пересечении границы из-за бракованных загранпаспортов. В частности речь идет о пятилетних паспортах старого образца, которые были выданы в 2023 и 2024 годах. В этих документах часто присутствуют опечатки.

Кроме того, ряд паспортов имеют не тот шрифт цифр. Претензий в основном две: к написанию единицы (должна быть без черточки снизу) и семерки (должна быть с изгибом ножки).

Ранее россиянам рассказали, как расплачиваться в Турции в 2024 году.

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