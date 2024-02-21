В Сбере рассказали о новой схеме телефонных мошенников

Сотрудники Сбербанка раскрыли новую схему телефонных мошенников, с помощью которой преступники выдавали жертву за сотрудника Центробанка, сообщает пресс-служба Сбера.

Мнимый сотрудник Центробанка рассказывал жертве о том, что на нее оформили три кредита в разных банках. Для решения проблемы жертве предлагали взять кредиты на 3 млн рублей и перевести на счет мошенникам.

После этого жертве снова звонили и предлагали работу в Центробанке, которая заключалась в том, чтобы «помогать бороться с мошенниками». В «командировках» преступники оплачивали «сотруднику» проезд, проживание и такси.

Жертва мошенников приходила домой к другим жертвам, представляясь сотрудницей Центробанка, и убеждала их перевести деньги на «безопасный» счет.

«Мошенникам удалось не просто ограбить свою жертву так, что она этого даже не поняла, но и завербовать ее для совершения новых преступлений под видом работы в Банке России. К счастью, нам удалось быстро пресечь эту преступную цепочку», — рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он добавил, что информацию о якобы оформленных на человека кредитах легко проверить, позвонив по номеру Сбера или обратившись в отделение банка.

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