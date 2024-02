Bank of China заявил, что продолжает принимать платежи из России

Один из крупнейших китайских банков Bank of China продолжает принимать платежи от российских компаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника банка.

«Здесь, в Пекине, мы пока можем принимать платежи в рублях», — рассказал служащий.

До этого «Известия» со ссылкой на генерального директора АО «Первая Группа» Алексея Порошина писали, что три из четырех крупнейших банков Китая прекратили принимать платежи из российских подсанкционных финорганизаций с начала этого года.

Речь шла об Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China. Как рассказал коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский, с января эти банки уведомляли российских клиентов о прекращении приема платежей.

По словам председателя правления Ассоциации участников рынка платежных услуг «Национальный платежный совет» («НПС») Александра Линникова, ведущие банки даже из «дружественных стран» воздерживаются от открытия счетов российским клиентам и перестают пропускать платежи.

Ранее в Госдуме назвали острой проблему запрета банков ОАЭ на операции с РФ.