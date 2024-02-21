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Bank of China заявил, что продолжает принимать платежи из России

Bank of China: банк по-прежнему принимает платежи от российских компаний

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Mark Schiefelbein/AP

Один из крупнейших китайских банков Bank of China продолжает принимать платежи от российских компаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника банка.

«Здесь, в Пекине, мы пока можем принимать платежи в рублях», — рассказал служащий.

До этого «Известия» со ссылкой на генерального директора АО «Первая Группа» Алексея Порошина писали, что три из четырех крупнейших банков Китая прекратили принимать платежи из российских подсанкционных финорганизаций с начала этого года.

Речь шла об Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China. Как рассказал коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский, с января эти банки уведомляли российских клиентов о прекращении приема платежей.

По словам председателя правления Ассоциации участников рынка платежных услуг «Национальный платежный совет» («НПС») Александра Линникова, ведущие банки даже из «дружественных стран» воздерживаются от открытия счетов российским клиентам и перестают пропускать платежи.

Ранее в Госдуме назвали острой проблему запрета банков ОАЭ на операции с РФ.

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