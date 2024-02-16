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В Совфеде назвали чушью заявление о намерении ЕС жить без российского газа

Сенатор Цеков назвал чушью заявление о намерении ЕС жить без российского газа

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Сенатор, представляющий Крымский регион, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков назвал абсурдным утверждение о том, что европейские страны могут обойтись без поставок российского газа. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее комиссар Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон сообщила о том, что ЕС не заинтересован в продлении договора о транзите российского газа через Украину в Европу после его окончания в 2024 году. По ее мнению, Европа научилась «жить без российского газа».

«Это все абсолютная ерунда и чушь. Это люди, которые переворачивают все с ног на голову. Ими движет ненависть, поэтому они и делают абсолютно парадоксальные заявления», — добавил Цеков в интервью агентству журналистам.

По его мнению, с таким же успехом можно заявить, что ЕС научился жить без воздуха, который приходит из России.

До этого СМИ сообщали со ссылкой на источники в украинском правительстве, что Украина не планирует продлевать договор о транзите российского газа через свою территорию в Европу после 2024 года. Транзит будет возможен только при условии аренды мощностей украинской газотранспортной системы после истечения срока действия договора.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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