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Еврокомиссия снизила прогноз цен на нефть Brent на 2024 год

Еврокомиссия ожидает средней цены Brent на уровне $78,5 в 2024 году

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия пересмотрела в сторону понижения прогноз цен на нефть марки Brent на 2024 год до $78,5 за баррель. Об этом говориться в документе опубликованном в четверг.

Минувшей осенью эксперты ЕК ожидали средней цены на уровне $84,5.

В 2025 году, по мнению Еврокомиссии, тенденция к снижению сохранится — до $74,7 за баррель. Однако в документе предупреждается о возможных колебаниях, что снижает точность прогноза.

Кроме того, в документе отмечается, что сохраняется риск по поставкам СПГ, из-за ситуации на Ближнем Востоке.

«Угроза перебоев с поставками СПГ из-за конфликта на Ближнем Востоке является новым риском», — указывает ЕК.

В начале неделе ОПЕК подтвердила свой ранний прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2024-2025 годах, оставив его неизменным: 2,2 млн б/с и 1,8 млн б/с соответственно. Картель подчеркнул важность авиаперевозок, рост автопрома и активности в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве для устойчивого спроса на нефть в 2024 году.

Ранее спросу на нефть в мире спрогнозировали падение в 2024 году.

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