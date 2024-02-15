Депутаты предложили освободить некоторых россиян от подоходного налога

Депутаты ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким предложили отменить уплату налога на доход для россиян, чья зарплата не превышает 30 тыс. рублей в месяц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Законопроект, разработанный парламентариями, внесут в Госдуму в четверг, 15 февраля, отметило агентство.

Авторы законопроекта уверены, что эта мера позволит снизить налоговую нагрузку экономически не защищенных граждан и поможет улучшить их уровень жизни. Также инициатива поможет увеличить уровень экономической активности в стране, так как семейный бюджет увеличится, а уровень спроса и рыночной конкуренции возрастет.

Слуцкий напомнил, что у россиян, которые получают зарплату ниже 30 тысяч рублей в месяц, сумма всех доходов за год составляет не более 360 тысяч рублей. Поэтому он считает, что освобождение от налога облегчит их положение.

До этого депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что для российских семей, в которых воспитываются пятеро и более детей, необходимо снизить налоговую нагрузку. Он призвал ввести для таких семей льготы при уплате земельного налога.

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