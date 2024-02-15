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Южная Корея вошла в число финансовых доноров Украины

Южная Корея присоединилась к финансовым донорам Украины

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Depositphotos

14 февраля Южная Корея присоединилась к Межведомственной координационной платформе доноров Украины. Об этом со ссылкой на администрацию южнокорейского президента сообщает ТАСС.

В Сеуле отметили, что платформа представляет собой консультативный орган, созданный в январе 2023 года и предназначенный для оказания помощи для восстановления экономики Украины и ведущий работу под руководством стран «Большой семерки». В работе платформы также участвуют Европейская комиссия, Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Южнокорейские власти рассчитывают, что присоединение страны к платформе позволит расширить участие компаний Южной Кореи в проектах по восстановлению украинской экономики. В частности, Сеул сможет участвовать в консультациях государств-доноров, оказывающих самую большую финансовую помощь Киеву.

Для присоединения к платформе необходимо выделить или обязаться выделить Украине финансовые средства в размере $1 млрд.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что ведомство отслеживает все изменения в риторике Южной Кореи относительно ситуации на Украине.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

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