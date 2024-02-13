Мосбиржа объяснила остановку торгов на фондовом рынке

Московская биржа объяснила приостановку торгов на фондовом рынке «аппаратной ошибкой» сервера. Об этом сообщили на сайте площадки.

»<…> на фондовом рынке <…> в связи с аппаратной ошибкой основного сервера произошла временная приостановка торгов», --отметили в сообщении, уточнив, что сбой произошел в 13:58 мск.

В Мосбирже обратили внимание, что возобновление торгов запланировали на 15:45 мск.

Накануне пресс-служба биржи информировала о планируемых 13 и 14 февраля технических работах по обновлению торговой системы.

Ранее индекс Мосбиржи обновил годовой максимум с февраля 2022 года.