В МИД РФ заявили об ожидании более высоких показателей торговли с КНР

Россия рассчитывает на рост товарооборота с Китаем в наступившем году. Об этом сообщил директор первого департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Иван Желоховцев в интервью РИА Новости.

«Наша приоритетная цель — постепенный вывод двусторонних практических связей на качественно новый уровень», — заявил сотрудник внешнеполитического ведомства.

По его оценке, сейчас существуют все предпосылки для того, чтобы 2024 год перехватил эстафету позитивных тенденций прошлого года, когда был установлен рекорд товарооборота между двумя странами более чем в $200 млрд долларов.

Желоховцев рассказал, что главной целью России и Китая стало продолжение наращивания масштабов взаимной торговли с помощью улучшения логистических связей, расширения энергетической, финансовой и промышленной кооперации, включая инновационные и высокотехнологичные сферы.

«В будущем мы сможем увидеть еще более <...> высокие результаты в российско-китайской торговле», — выразил уверенность дипломат.

До этого Желоховцев заявлял, что Россия в 2023 году заняла лидирующие позиции по темпам прироста товарооборота среди партнеров Китая.

Ранее сообщалось, что товарооборот РФ и КНР раньше срока преодолел целевую отметку 2024 года.