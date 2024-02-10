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Запад беспокоится из-за доминирования России в атомной сфере

Le Figaro: Запад беспокоится из-за доминирования России на рынке обогащенного урана

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Antonio Batinic/Shutterstock.com

Евросоюз и США беспокоятся из-за того, что Россия остается ведущим поставщиком обогащенного урана для атомных электростанций. Об этом пишет Le Figaro.

По данным журналистов, из-за опасений, что Москва в любой момент может прекратить поставки топлива для реакторов, страны Запада наращивают инвестиции в собственные компании. При этом возобновление строительства атомных электростанций и разработки рудников привело к резкому росту спроса на уран.

Отмечается, что при достаточных мировые запасы урана, которых, по оценкам, хватит до 2100 года, его разработку осуществляют всего несколько стран. Из всех стран 80% всей добычи приходится на Казахстан, Канаду, Намибию и Австралию. Специалисты прогнозируют, что к 2040 году спрос на ядерное топливо значительно возрастет.

8 февраля стало известно, что в 2023 году США приобрели уран у России на сумму 1,2 миллиарда долларов, что стало рекордным показателем за всю историю статистики. В Госдуме связали закупки российского урана с новыми санкциями.

Ранее в США раскрыли, чего Запад хочет от России.

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